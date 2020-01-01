Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Меры направлены на предотвращение распространения КНДР оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил режим односторонних санкций против Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном 17 июня.

Отмечается, что речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении КНДР, который предусматривает сохранение ряда санкций, введенных на основании президентских указов, подписанных с 2008 по 2017 год.

"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - заявил Трамп.

Напомним, прошлогоднее продление мер действовало до 26 июня.

Как сообщалось, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Также Трамп и Ким Чен Ын провели короткую беседу 30 июня 2019 года в пограничном пункте Пханмунджом на границе двух Корей. Лидеры стран договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако последующая встреча представителей сторон в Стокгольме не принесла результатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet