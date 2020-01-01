Премьер-министр Болгарии обвинил президента в подглядывании

Конфликт между президентом Болгарии и правительством страны вышел на новый уровень. Премьер обвинил главу государства в слежке за ним дома с помощью дрона.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в подглядывании за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов. В соцсетях были распространены фото спящего в своей спальне Борисова, сообщает Болгарское национальное радио.

"Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня… Он довел его до террасы перед входом", сообщил премьер-министр на пресс-конференции.

По его мнению, таким скандальным образом на него пытаются собрать компромат, чтобы помешать вступить Болгарии в еврозону и Банковский союз.

"Наши политические оппоненты достигли дна", - резюмировал Борисов.

Национальная служба охраны начала проверку появления фотоснимков.

Конфликтная ситуация между правительством и президентом Болгарии началась с начала года. Румен Радев считает, что правительство не работает в интересах граждан.

Также мы писали, что США впервые испытали лазер против дрона на море. Боевую лазерную установку разместили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland.

Ранее сообщалось, что американским школьникам книги из библиотеки доставляют дроны.



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