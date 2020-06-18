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ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

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Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.
В ряде европейских стран наблюдается увеличение числа случаев инфицирования
В ряде европейских стран наблюдается увеличение числа случаев инфицирования

Пандемия коронавируса COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах Европы. Суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился. Об этом сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РИА Новости в четверг, 18 июня.

"После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону", – сказал Клюге на пресс-брифинге.

По его словам, в ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования.

"В нескольких странах продолжают отмечаться повышенные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое – с 6 до 21 страны. Эпидемия COVID по-прежнему находится в активной фазе во многих странах", – подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в Италии произошел всплеск коронавируса после ослаблений карантина. За сутки скончались 43 человека.

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Теги: Европа, эпидемия, ВОЗ, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vedavg    18.06.2020, 13:37
Оценка:  0
vedavg
А Украину почему не упомянул? У нас заболеваемость растет ускоренными темпами.
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