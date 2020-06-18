Бренд Uncle Ben's сменит логотип из-за расовых протестов

Компании Mars и PepsiCo будут менять свои знаменитые логотипы с изображением афроамериканцев. Произойдет это в рамках борьбы с расовыми предрассудками.

Бренд Uncle Ben's был создан в 40-х годах ХХ века nbcnews.com

Корпорация Mars, владеющая известным брендом скороварящегося риса и соусов Uncle Ben's, собирается изменить логотип бренда с изображением афроамериканца. Таким образом компания поможет миру избавиться от расовых предрассудков, пишет NBC News.

"Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость", - заявили в руководстве компании.

Также в Mars добавили, что сейчас – самое подходящее время для того, чтобы изменить Uncle Ben's в визуальном плане.

Каким именно будет логотип и когда это произойдет, в компании не сообщили.

Отметим, что бренд Uncle Ben's был создан в 1940-х годах. Прототипом для пожилого афроамериканца на логотипе стал Фрэнк Браун - метрдотель одного из ресторанов в Чикаго.

Между тем, корпорация PepsiCo также собирается изменить продуктовый бренд Aunt Jemima. На этом логотипе изображена афроамериканка. Компания идет на такой шаг в рамках борьбы с расовыми предрассудками.

Напомним, что заявления от Mars и PepsiCo прозвучали на фоне протестов в США против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Логотипы Aunt Jemima и Uncle Ben's. Twitter

Ранее сообщалось, что в США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса".

Также Korrespondent.net писал, что участник протестов в США опрокинул на себя статую и впал в кому.

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