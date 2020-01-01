Германия пригрозила России санкциями

Прокуратура Германии подозревает российские власти в причастности к убийству бывшего чеченского полевого командира.

Германия может ввести санкции против Российской Федерации из-за прошлогоднего убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом в четверг, 18 июня, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Вену.

"Федеральное правительство оставляет за собой право принять дальнейшие меры в этом деле", - сказал он.

В четверг, 18 июня, немецкое издание Spiegel сообщило об обвинениях, которые прокуратура Германии выдвинула гражданину России в связи с убийством Хангошвили.

Генеральный прокурор Петер Франк и его подчиненные пришли к выводу, что преступление было совершено по заказу правительства России.

Гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. В России заявляют о причастности Хангошвили к убийствам и терактам, включая взрывы в московском метро. Президент России Владимир Путин заявил 10 декабря по итогам встречи лидеров нормандского формата в Париже, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы".

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