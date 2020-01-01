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В Иране сняли на видео испытания крылатой ракеты

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Государственные СМИ Ирана заявили, что страна успешно провела испытания новых крылатых ракет с боевой частью.

В Иране успешно испытали новые крылатые ракеты с боевой частью. Видео испытаний опубликовал канал CTGN в YouTube.

Сообщается, что стрельбы прошли успешно. Пуски ракет были произведены с берега, в северной части Индийского океана.

На кадрах ролика снят момент запуска и поражения надводной цели.

 

 
Также Корреспондент писал, что в США испытали ядерное оружие с истребителя F-15E.
 

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Теги: армия и вооружение, Иран, видео, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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