В Иране сняли на видео испытания крылатой ракеты

Государственные СМИ Ирана заявили, что страна успешно провела испытания новых крылатых ракет с боевой частью.

В Иране успешно испытали новые крылатые ракеты с боевой частью. Видео испытаний опубликовал канал CTGN в YouTube.

Сообщается, что стрельбы прошли успешно. Пуски ракет были произведены с берега, в северной части Индийского океана.

На кадрах ролика снят момент запуска и поражения надводной цели.

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