В Иране сняли на видео испытания крылатой ракеты
Государственные СМИ Ирана заявили, что страна успешно провела испытания новых крылатых ракет с боевой частью.
В Иране успешно испытали новые крылатые ракеты с боевой частью. Видео испытаний опубликовал канал CTGN в YouTube.
Сообщается, что стрельбы прошли успешно. Пуски ракет были произведены с берега, в северной части Индийского океана.
На кадрах ролика снят момент запуска и поражения надводной цели.
Ранее сообщалось, что в Украине испытали комплекс Нептун с боевой частью.
Также Корреспондент писал, что в США испытали ядерное оружие с истребителя F-15E.
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