В Германии жители дома со вспышкой COVID атаковали полицию

В немецком Геттингене жители многоэтажки закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию, требуя выпустить их, сообщает Deutsche Welle.

Люди из окон своих квартир бросали в полицейских камни, шины и даже один компьютер, также подожгли некоторые предметы. Несколько человек попытались сломать забор, которым огородили здание.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые из правоохранителей получили травмы.