В Германии жители дома со вспышкой COVID атаковали полицию
В Геттингене жители многоэтажки, закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию, требуя выпустить их.
В немецком Геттингене жители многоэтажки закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию, требуя выпустить их, сообщает Deutsche Welle.
Люди из окон своих квартир бросали в полицейских камни, шины и даже один компьютер, также подожгли некоторые предметы. Несколько человек попытались сломать забор, которым огородили здание.
В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые из правоохранителей получили травмы.
По ориентировочным оценкам, среди около 700 жителей жилого комплекса может быть около 120 инфицированных. Всех жителей закрыли на карантин до 25 июня, чтобы предотватить дальнейшее распространение вируса. Это решение критиковали некоторые политики и жители из-за неблагоприятных условий проживания в доме.
Напомним, что на западе Германии зафиксировали вспышку коронавируса на скотобойне компании T"onnies, являющейся одной из крупнейших в Европе.
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