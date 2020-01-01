Дело МН17: Суд в Гааге возобновляет заседания
На следующем этапе слушаний по делу сбитого над Донбассом самолета планируют продолжить подготовку к началу рассмотрения дела по существу.
В окружном суде Гааги в понедельник, 22 июня, возобновятся слушания по делу о сбитом над Донбассом Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшем рейс МН17. Об этом сообщило агентство Интерфакс.
Отмечается, что на предыдущих заседаниях, которые прошли с 8 по 10 июня, стороны информировали суд о проделанной работе и собранной информации.
Сегодня, как ожидается, продолжится подготовка к началу рассмотрения дела по существу. Само рассмотрение дела о сбитом самолете рейса MH-17 суд в Гааге может начать осенью.
"Сторона обвинения хотела бы, чтобы рассмотрение дела по существу стартовало осенью - в октябре или ноябре", - заявили в нидерландской прокуратуре.
Как пишет ТАСС, основное внимание на заседании будет приковано к защите Олега Пулатова, которая предоставит ответы на ряд вопросов суда и прокуратуры.
Процесс над тремя другими обвиняемыми - Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко проходит заочно.
Агентство полагает, что на данном этапе суд заслушает требования защиты и, возможно, инициирует проведение дополнительных расследований.
Далее соответствующие документы приобщат к делу, и только тогда суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу. К задержкам могут привести и предварительные возражения защиты.
Ранее в суде по МН17 рассказали о свидетелях дела из числа бывших участников самопровозглашенной "ДНР", а также установили оружие и обвиняемых.
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