В Китае при попытке спасти друга утонули семь детей

Семеро школьников пытались помочь товарищу, упавшему в реку, однако никто из них не выбрался из воды.

В Китае на плотине реки Фуцзян семеро школьников безуспешно пытались помочь товарищу, который упал в воду. В результате утонули все восемь человек, сообщило 31 июня Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье в населенном пункте Мисьнь уезда Туннань.

Все восемь детей были объявлены пропавшими без вести, в их поиске принимали участие более 200 человек. Позже были обнаружены тела погибших.

Согласно предварительному расследованию, все дети были учениками местной начальной школы и жили неподалеку. В выходные они отправились играть возле плотины, однако один ребенок по неосторожности оступился и упал в воду, а семеро других пытались спасти своего товарища. В Северодонецке утонул мужчина вместе с ребенком Ранее сообщалось, что в пруду в Сумской области утонули двое подростков

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet