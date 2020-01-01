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В Китае при попытке спасти друга утонули семь детей

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Семеро школьников пытались помочь товарищу, упавшему в реку, однако никто из них не выбрался из воды.
В Китае утонула группа детей
В Китае утонула группа детей
pixabay.com
 
В Китае на плотине реки Фуцзян семеро школьников безуспешно пытались помочь товарищу, который упал в воду. В результате утонули все восемь человек, сообщило 31 июня Центральное телевидение Китая.
 
Отмечается, что инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье в населенном пункте Мисьнь уезда Туннань.
 
Все восемь детей были объявлены пропавшими без вести, в их поиске принимали участие более 200 человек. Позже были обнаружены тела погибших.
 
Согласно предварительному расследованию, все дети были учениками местной начальной школы и жили неподалеку.
 
В выходные они отправились играть возле плотины, однако один ребенок по неосторожности оступился и упал в воду, а семеро других пытались спасти своего товарища. 
 
 
Ранее сообщалось, что в пруду в Сумской области утонули двое подростков.

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Теги: дети, Китай, река, погибли, несчастный случай, утопился
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Источник: korrespondent.net

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