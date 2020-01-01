В Германии вспышка коронавируса на мясокомбинате

Из-за вспышки коронавирусной инфекции на предприятии на карантин помещены семь тысяч человек, которые работали на территории мясокомбината.

Из-за вспышки COVID-19 в округе Гютерсло могут ввести режим самоизоляции

Более 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировано среди сотрудников мясокомбината концерна Tоnnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом, в понедельник, 22 июня, передает Radio Gutersloh.

Как сообщает СМИ, глава местных властей Свен-Георг Аденауэр заявил, что в округе Гютерсло из-за вспышки пандемии могут ввести режим тотальной самоизоляции.

В качестве меры предосторожности в Гютерсло закрылись все школы и детские сады. Не работает и само предприятие, на котором произошла вспышка заболевания.

Радиостанция подчеркивает, что в Германии в последние дни наблюдаются локальные вспышки COVID-19.

По состоянию на понедельник базовый коэффициент репродукции коронавируса в стране, показывающий скорость его распространения в популяции, составляет, по данным института Роберта Коха, 2,76. Снижение показателя ниже единицы немецкие медики называли необходимым условием для смягчения ограничительных мер.

Ранее в Южной Корее заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава корейского Центра контроля и профилактики заболеваний (KCDC) Чон Ын Ген.

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