Из-за подозрительной посылки в Германии эвакуировали почту

Сотрудников почты напугала посылка, которую местному жителю отправил его друг из Нюрнберга.

Офис немецкого почтового отделения в городе Швайнфурт был эвакуирован из-за коробки со странным резким запахом. Шесть человек с признаками отравления пришлось госпитализировать. На место немедленно прибыли полиция и пожарные. Об этом, сообщает издание Guardian.

Всего из здания почты эвакуировали 60 человек. У правоохранителей появилось подозрение, что в посылке находится ядовитое вещество.

Посылку вскрыли, и в ней оказался не опасный газ, а четыре тайских дуриана - фрукт, который славится, как самый вонючий в мире.

Сообщается, что такой презент отправил 50-летнему местному жителю его друг из Нюрнберга.

Посылку изымать не стали. Экзотические фрукты с резким запахом были все же отправлены получателю. Однако 12 сотрудникам почты прошли курс лечения от тошноты.

Известно, что запах дуриана настолько силен, что этот фрукт запрещено проносить в гостиницы, брать с собой на борт самолета или в автобус. Фрукт может вызывать самые непредсказуемые реакции, в том числе головную боль, тошноту и рвоту.

Несмотря на ужасный запах, находится достаточно гурманов, которые хвалят вкус дуриана. Некоторые говорят, что его кремовая текстура похожа на сырный пирог с оттенком миндаля. Другие проводят менее лестные сравнения - от немытых ног до гнилого лука.

Ранее жителю канадского Торонто Эллиоту Беринштейну пришла посылка, которую он заказал восемь лет назад. Внутри оказалось средство для укладки волос.

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