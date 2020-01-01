В Черногории прошли массовые протесты

Акции протеста в ряде черногорских городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, есть раненые.

В Черногории 24 июня в разных городах прошли акции протеста против задержания руководителей администрации города Будвы, возникли беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает издание Vijesti.

Протесты и стычки произошли в Будве и Подгорице. В обоих городах задержали больше трех десятков людей.

"Ряд инцидентов имели место перед зданием Центра безопасности в Подгорице, где собрались граждане в знак протеста против событий в Будве. Полиция неоднократно применяла против них слезоточивый газ, а протестующие бросали в силовиков камни", - говорится в сообщении.

Сообщается, что группа из 250 человек собралась на площади Савы Ковачевича в Никшиче. Протестующие повредили несколько полицейских авто и ранили четырех правоохранителей. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих.

Беспорядки произошли также в городе Бар. Ранение получила сотрудник полиции, 12 участников протеста задержали. Около 150 человек блокировали трассу между городами Бело Поле и Беране.

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Напомним, Черногория разрешила въезд для украинцев. Граждане Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на коронавирус.

Также сообщалось, что присоединение Черногории к европейскому сообществу может произойти уже к 2025 году. Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что Еврокомиссия одобрила открытие последней главы в переговорах о членстве страны в ЕС.