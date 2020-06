The Rolling Stones запретила Трампу использовать ее песни на митингах

Во время избирательной кампании в 2016 году Трамп использовал различные хиты британской группы, в том числе You Can’t Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up.

Группа The Rolling Stones

Британская рок-группа The Rolling Stones запретила президенту США Дональду Трампу использовать композиции группы во время кампании по переизбранию на пост президента. Соответствующее заявление от имени коллектива распространила организация по защите авторских прав BMI, сообщает журнал Rolling Stone.



"BMI уведомила предвыборную кампанию Трампа от имени Stones, что неавторизованное использование их песен будет нарушением лицензионного соглашения", - говорится в заявлении.



В противном случае, музыканты угрожают американскому лидеру судебным процессом. "Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит использовать композиции, то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия", - говорится в сообщении. Ранее американский певец, наиболее известный как вокалист рок-группы Panic! At the Disco Брендон Ури потребовал от предвыборного штаба президента США Дональда Трампа прекратить использовать его музыку на митингах. Также сообщалось, что два года назад Рианна разозлилась на Трампа за использование ее песни.

Корреспондент