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Венесуэла высылает посла ЕС в ответ на санкции

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Николас Мадуро раскритиковал Брюссель за меры в отношении 11 венесуэльских чиновников и приказал выслать европейского представителя в течение 72 часов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал Евросоюз за новые санкции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал Евросоюз за новые санкции
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал ЕС за санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников и заявил, что глава представительства Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну. Об этом 29 июня сообщил телеканал Venezolana de Television.
 
"Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле", - подчеркнул Мадуро во время выступления во дворце Мирафлорес в Каракасе.
 
По его словам, Педросе "уже предоставили самолет, чтобы она улетела".
 
"Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят", - указал лидер страны.
 
Напомним, в понедельник Евросоюз внес в санкционный список 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и подрыв демократии.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Венесуэла, черный список, посол, санкции, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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