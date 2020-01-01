Из-за кризиса 800 млн человек могут стать безработными

Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 миллионов рабочих мест, хотя прогнозы предполагали потерю 305 миллионов.

Из-за кризиса работу могут потерять до 800 млн человек Getty Images

Худший сценарий развития событий в сфере занятости предполагает, что во второй половине 2020 года работу могут потерять около 340 млн жителей планеты. Об этом сказано в отчете Международной организации труда, опубликованном во вторник, 30 июня.

Последствия кризиса из-за пандемии в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.

Потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

По новым прогнозам, ситуация (вторая половина 2020 года) может развиваться по трем сценариям:

Оптимистичный . Деятельность работников восстановиться быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест.

. Деятельность работников восстановиться быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест. Базовый . Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест.

. Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест. Пессимистичный. Вторая волна коронавируса, возвращение ограничений, которые значительно замедлят восстановление экономик. Потеря 340 млн рабочих мест.

Ранее СМИ писали, что количество безработных в Украине превысило полмиллиона человек. Число безработных по состоянию на начало июня выросло на 76% по сравнению с июнем 2019 года. Количество вакансий за время карантина упало вдвое.

Также в Кабмине заявили об окончании роста безработицы. С начала карантина фонды занятости трудоустроили более 150 тысяч безработных, утверждают в Минэкономики.

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