В Африке за месяц загадочно умерли сотни слонов

Останки погибших животных предстоит проверить для установления причины “природоохранной катастрофы”.

В северной части Ботсваны на протяжении месяца по неизвестной причине погибли более 350 слонов. Об этом в среду, 1 июля, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что во второй половине мая умерли 169 особей, а к середине июня их количество увеличилось почти вдвое. Ученые называют происшедшее “природоохранной катастрофой“.

"Это массовое вымирание на уровне, которого не было очень и очень давно. Вне засухи я не знаю о гибели, которая была столь значимой", - заявил Найл МакКанн, директор по охране природы в британской благотворительной организации Национальный парк спасения.

Местные жители сообщают, что более половины тел погибших слонов были обнаружены возле небольших углублений с водой.

Ученые выдвинули две возможные причины смерти животных - отравление или неизвестный патоген. Однако окончательный вывод будет сделан после проверки образцов.

"Если вы посмотрите на туши, некоторые из них упали прямо на лицо, показывая, что они очень быстро умерли. Другие, очевидно, умирали медленнее. <...> Поэтому очень сложно сказать, что это за токсин", - указал МакКанн.

Также в качестве причины смерти учеными был упомянут COVID-19, однако это предположение маловероятно, подчеркнули они.

Фото: africageographic.com

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Напомним, в прошлом году в Тернопольской области зафиксировали массовую гибель животных и птиц. По словам местных жителей, это случилось из-за использования химикатов аграриями.

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