Послы G7 указали на важность независимости НБУ
Подрыв Нацбанка, как важнейшей институции, поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.
Послы стран G7 констатировали, что независимый Нацбанк является фундаментальным достижением для Украины. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter 1 июля через несколько часов после информации об отставке главы НБУ Якова Смолия.
"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - подчеркнули послы Большой семерки.
An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020
Напомним, 1 июня глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.
Члены правления Нацбанка и заместители Смолия заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности в стране.
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