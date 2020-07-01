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Послы G7 указали на важность независимости НБУ

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Подрыв Нацбанка, как важнейшей институции, поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.
Послы Большой семерки отреагировали на отставку главы НБУ
Послы Большой семерки отреагировали на отставку главы НБУ
 
Послы стран G7 констатировали, что независимый Нацбанк является фундаментальным достижением для Украины. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter 1 июля через несколько часов после информации об отставке главы НБУ Якова Смолия.
 
"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - подчеркнули послы Большой семерки.
 
Напомним, 1 июня глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.
 
Члены правления Нацбанка и заместители Смолия заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности в стране.

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Теги: НБУ, отставка, реформы, Нацбанк, большая семерка, G7, Яков Смолий
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Источник: korrespondent.net

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