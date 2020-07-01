Послы G7 указали на важность независимости НБУ

Подрыв Нацбанка, как важнейшей институции, поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.

Послы стран G7 констатировали, что независимый Нацбанк является фундаментальным достижением для Украины. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter 1 июля через несколько часов после информации об отставке главы НБУ Якова Смолия.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - подчеркнули послы Большой семерки.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

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