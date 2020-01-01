Twitter удалил фото из сообщения Трампа

Причиной удаления фотографии из твита стала жалоба владельца авторских прав, заявили в компании.

Соцсеть Twitter в очередной раз наказала президента США Дональда Трампа, удалив фото из его сообщения из-за нарушение авторских прав.

Вместо фото в твите, размещенном 30 июня, теперь видно уведомление о том, что фото удалено в ответ на жалобу владельца авторских прав.

Издание Axios сообщает, что речь идет о фото журналиста New York Times, которое сопровождало большую статью о Трампе. Газета пожаловалась на твит, поскольку фото было размещено Трампом без разрешения.

Это уже второй случай за две недели, когда соцсети удаляют материалы из аккаунтов Трампа. Ранее были удалены твит и пост Трампа в Facebook, на которых были изображены два маленьких ребенка. На нарушение авторских прав пожаловались родители детей.

Также в начале июня Twitter заблокировал видеоролик главы Белого дома , посвященный памяти Джорджа Флойда за нарушение авторских прав.

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