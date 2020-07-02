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Купание редкого носорога сняли на видео

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Яванские носороги оказались на грани вымирания из-за якобы ценного в народной медицине рога.

На острове Ява очевидцы сняли купание редкого вида носорога. В мире осталось немногим больше семи десятков этих животных. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Носорог страдал от жары и решил немного охладиться в водопаде национального парка дикой природы. Зоологи сообщили, что этому самцу около семи лет.

Яванские носороги оказались под угрозой исчезновения из-за браконьерства. Их рог является якобы полезным в народной медицине.

Ранее сообщалось, что последний суматранский носорог умер в Малайзии. В заповеднике на малазийском острове Борнео умерла последняя известная ученым особь.

Также сообщалось, что в Намибии мужчина снял драку двух редчайших носорогов. Один из зверей подгонял другого рогом, а затем поднял в воздух.

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Теги: животные, видео, носорог, купание, Ява
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zadneprohodchik    02.07.2020, 12:36
Оценка:  0
zadneprohodchik
так тебе тупая природа
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