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В Египет прилетели первые украинские туристы за три месяца

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Из-за перерыва, вызванного пандемией, Египет не принимал туристов в течение трех месяцев.
Египет принял первых украинских туристов
Египет принял первых украинских туристов

Египет после перерыва в три месяца принял первых туристов. Об этом сообщает Arab News в четверг, 2 июля.

Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи заявил, что накануне 166 гостей прибыли в аэропорт Хургады из Украины. Он подчеркнул, что с момента приземления и до прибытия в отели для них были обеспечены все меры безопасности.

В зале прилета у пассажиров измерили температуру. Там же разместили наклейки, напоминающие о социальной дистанции два метра и другие информационные уведомления для обеспечения безопасности туристов и персонала. Процесс дезинфекции багажа занимает 25 минут.

В свою очередь глава Управления по развитию туризма Ахмед Юсеф сказал, что сегодня на курорт прилетит рейс из Швейцарии, в ближайшие дни также ожидаются самолеты из разных стран.

Кроме того, вчера в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.

Правила для туристов из Украины: на границе и в самолете

Напомним, что украинских туристов готовы принимать пять стран. Албания и Турция готовы свободно принимать украинцев, а Египет, Хорватия и Черногория - с условиями.

Как границы открываются для украинцев: обновляется

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Теги: туризм, Египет, туристы, украинцы, пандемия, карантин, турист
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Источник: korrespondent.net

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