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Меркель впервые увидели в маске

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Немецкий лидер выполнила обещание относительно того, что у общественности "еще будут возможности" увидеть ее в маске.
Меркель впервые появилась на публике в маске
Меркель впервые появилась на публике в маске
focus.de/politik/deutschland

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично надела защитную маску. Соответствующее фото в пятницу, 3 июля, опубликовало издание Focus Online.

Впервые Меркель увидели в маске в пятницу перед заседанием Бундесрата (палата представителей федеральных земель). На опубликованном фото она стоит в черной маске с логотипом председательства ФРГ в ЕС рядом с премьер-министром Саксонии-Анхальт Райнером Хазелоффом.

В понедельник на пресс-конференции с участием Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона одна из журналисток спросила, почему канцлер никогда не появляется на публике в защитной маске. Меркель отметила, что соблюдает общепринятые правила дистанции, а потому ей не нужна защита рта и носа. При этом она добавила, что надевает маску, когда идет совершать покупки, а также в целом придерживается "рекомендованного порядка действий" в условиях пандемии. Меркель также отметила, что в дальнейшем "еще будут возможности" увидеть ее в маске.

Напомним, с 22 марта по 3 апреля канцлер Германии придерживалась режима самоизоляции после того, как она контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус. 

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Теги: Германия, Меркель, маски, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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