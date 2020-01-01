Меркель впервые увидели в маске

Немецкий лидер выполнила обещание относительно того, что у общественности "еще будут возможности" увидеть ее в маске.

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично надела защитную маску. Соответствующее фото в пятницу, 3 июля, опубликовало издание Focus Online.

Впервые Меркель увидели в маске в пятницу перед заседанием Бундесрата (палата представителей федеральных земель). На опубликованном фото она стоит в черной маске с логотипом председательства ФРГ в ЕС рядом с премьер-министром Саксонии-Анхальт Райнером Хазелоффом.

В понедельник на пресс-конференции с участием Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона одна из журналисток спросила, почему канцлер никогда не появляется на публике в защитной маске. Меркель отметила, что соблюдает общепринятые правила дистанции, а потому ей не нужна защита рта и носа. При этом она добавила, что надевает маску, когда идет совершать покупки, а также в целом придерживается "рекомендованного порядка действий" в условиях пандемии. Меркель также отметила, что в дальнейшем "еще будут возможности" увидеть ее в маске.

Напомним, с 22 марта по 3 апреля канцлер Германии придерживалась режима самоизоляции после того, как она контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус.

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