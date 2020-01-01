В Чехии осудили добровольца за войну на Донбассе

Пребывание на Донбассе Кафка не скрывал, публикуя фото в военной форме с оружием и возле военной техники в социальных сетях.

27-летний гражданин Чехии Павел Кафка приговорен к трем годам лишения свободы условно за участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщило Чешское радио.

По его данным, такое решение принял суд города Ческе Будейовице. Из материалов суда следует, что Кафка в 2015-2016 годах служил в так называемой "армии ДНР".

Он прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а затем служил в качестве стрелка и механика-водителя танкового экипажа.

Обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм. Кафка не признал себя виновным, утверждая, что отправился на Донбасс для оказания помощи бездомным или работы в больнице.

Суд в свою очередь отметил, что гуманитарная помощь в зоне военного конфликта предоставлялась - например, там работала чешская организация Человек в беде.

Ранее Донецкий апелляционный суд приговорил к пяти годам лишения свободы двух жителей с.Щурово Лиманского района. Суд установил, что 11 мая 2014 г. председатель и заместитель председателя участковой избирательной комиссии организовали проведение незаконного референдума по определению самостоятельности "ДНР" в с.Щурово.

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