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Во Франции назначен новый премьер-министр

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Эдуара Филиппа на должности главы правительства заменил Жан Кастекс, который ранее был заместителем руководителя администрации президента.
Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции
Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции

Замглавы администрации президента Франции Жан Кастекс назначен премьер-министром страны. Об этом заявили в Елисейском дворце в пятницу, 3 июля.

"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - сказано в сообщении.

Жан Кастекс оказался в центре внимания аналитиков весной, когда Макрон поручил ему осуществление государственного плана по снятию карантина, введенного из-за пандемии. За год до этого он был назначен президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой к проведению в Париже Олимпиады 2024 года.

В свою очередь 55-летний Кастекс сменил Эдуара Филиппа на посту премьера.

Напомним, что ранее премьер-министр Франции подал в отставку. Макрон принял отставку главы правительства Эдуара Филиппа. Причины отставки не называются.

Также сообщалось, что Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции. Снятие ограничений не означает, что коронавирус перестает циркулировать на французской территории, предупредил президент Франции.

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Теги: Франция, премьер-министр, правительство, назначение
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Источник: korrespondent.net

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