В Пакистане поезд врезался в автобус с паломниками: 29 погибших

Авария произошла в 60 километрах от города Лахор. Власти пообещали наказать виновных в трагедии.

В пакистанской провинции Пенджаб при столкновении поезда с автобусом погибли 29 человек. Об этом сообщает PTI со ссылкой на местных чиновников в пятницу, 3 июля.

"По меньшей мере 29 пакистанских паломников погибли после того, как в их автобус въехал поезд на нерегулируемом переезде в пакистанской провинции Пенджаб", – говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня около 13:30 часов по местному времени в 60 километрах от города Лахор.

Сейчас продолжается следствие, в ходе которого должны быть выяснены все обстоятельства аварии.

Премьер-министр Пакистана Имран Кан уже выразил соболезнования по трагической случайности, а министр инфраструктуры страны Шейх Рашид приказал наказать виновных.

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Аналогичный инцидент произошел в Пакистане в феврале нынешнего года. Тогда поезд столкнулся с автобусом на переезде вблизи города Рохр. По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения.

Также сообщалось, что в Индии поезд переехал на рельсах 16 спящих трудовых мигрантов. Ееще несколько человек пострадали. Трагедия произошла в западном штате Махараштра.

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