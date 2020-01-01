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У берегов Сицилии судно с мигрантами объявило ЧП

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Безопасность 180 человек находится под угрозой. За последние сутки на борту было шесть попыток суицида, заявили в организации SOS Mediterranee.
Корабль Ocean Viking
Корабль Ocean Viking
marinetraffic.com
 
Судно Ocean Viking с 180 беженцами на борту объявило режим ЧП. Об этом в пятницу, 3 июля, заявила организация SOS Mediterranee, которая занимается спасением людей в Средиземном море.
 
"Безопасность спасенных и экипажа находится под угрозой", - добавили в SOS Mediterranee.
 
По ее данным, за последние сутки на корабле, находящемся у берегов Сицилии, было шесть попыток суицида, десятки человек находятся в тяжелом психическом состоянии, оно продолжает ухудшаться, добавили в организации. Также там отметили, что на борту происходят драки.
 
Италия и Мальта отказываются от беженцев
 
180 беженцев были спасены между 25 и 30 июня, среди них 25 - несовершеннолетних. Италия и Мальта отказались их принимать. SOS Mediterranee обратилась к странам ЕС с призывом найти срочное решение .
 
В 2019 году при попытках попасть в Европу утонули 1283 человека, за пять лет таким образом погибли более 19 тысяч человек, таковы данные Международной организации по миграции (IOM).
 

Источник: Русская служба DW

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Теги: Италия, Сицилия, мигранты, чрезвычайное положение, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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