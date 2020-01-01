Иран обновил суточный рекорд по жертвам от коронавируса

Общее число инфицированных в Иране превысило 240 тысяч человек. Из них более 200 тысяч выздоровели.

В Иране ухудшается ситуация с коронавирусом

Количество летальных исходов из-за коронавируса COVID-19 в Иране выросло за сутки на 163 и превысило 11,5 тысяч. Об этом сказала глава департамента по связям с общественностью минздрава Сима Садат Лари, сообщает ISNA в воскресенье, 5 июля.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 560, общее число инфицированных достигло 240 438", – сказала Лари и добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 163 пациента, а общее число летальных исходов достигло 11 571".

Это рекордный показатель летальных исходов за сутки с начала эпидемии в Иране – 29 мая было зафиксировано 162 летальных исхода.

По данным иранского минздрава, 201 330 человек выздоровели. В стране провели 1 794 727 тестов на коронавирус.

Власти Ирана с 11 апреля стали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей вернулась на работу, функционируют торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.

На фоне этого число заразившихся за сутки в Иране вновь начало расти, а 4 июня достигло рекордного значения – 3 574.

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