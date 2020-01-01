На выборах в Сербии победила правящая партия

Опубликованы окончательные данные голосования, которое состоялось 21 июня. Сербскую прогрессивную партию поддержали 60,65% избирателей.

Правящая Сербская прогрессивная партия победила на парламентских выборах с результатом 60,65%. Об этом 5 июня соощил Центризбирком Сербии.

Окончательные данные голосования следующие: избирательный список Александар Вучич - за наших детей набрал 1 953 998 голосов, то есть 60,65% от проголосовавших избирателей и 188 мест в парламенте; избирательный список Ивица Дачич - Социалистическая партия Сербии, Единая Сербия - Драган Маркович Палма набрал 334 333 голоса, то есть 10,38% и 32 мандата; избирательный список Александар Шапич - Победа для Сербии набрал 123 393 голоса, то есть 3,83%, 11 мандатов.

Таким образом, партия президента Александра Вучича получила возможность самостоятельно сформировать Кабмин.

Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%.

По закону о нацменьшинствах в парламент прошли представители венгерской партии Союз воеводинских венгров (девять мест), объединенный избирательный список македонских партий, представляющих македонскую диаспору Сербии (четыре места), албанская партия Албанская демократическая инициатива (три места) и Партия демократического действия Санджака Сулеймана Углянина (три места).

Кроме того, в парламент вошли четыре представителя малых народностей Сербии.

Напомним, 21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы . Первого июля около 200 тысяч граждан Сербии повторно голосовали на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны.

Явка на выборах и прошедшем повторном голосовании 1 июля составила 48,93%.

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