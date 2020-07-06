Удар молнии в подростка-вратаря попал на видео

Во время тренировки молния ударила в юного футболиста российского клуба Знамя Труда. Отмечается, что грозы в это время не было.

Опубликовано видео удара молнии в 16-летнего вратаря российского клуба Знамя Труда Ивана Заборовского. Видео опубликовал Телеграм-канал Baza.

Как только футболист собрался ударить по мячу, в этот момент в него ударила молния. Экстренную помощь Заборовскому оказал тренер. Впоследствии игрока госпитализировали, отправив в реанимацию.

"Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора клуба Игоря Майорова, грозы во время тренировки команды не было.

Напомним, на Львовщине молния убила пастуха-подростка. Сестра парня сразу позвонила родным после инцидента. Однако медики скорой не смогли уже ничего сделать.

Также сообщалось, что в Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки. Местные власти штата Уттар-Прадеш пообещали выплатить родственникам погибших денежную компенсацию.

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