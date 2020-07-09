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ВОЗ: ситуация с COVID в мире ухудшается

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Пандемия COVID-19 разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира.
Глава ВОЗ рассказал о последствиях пандемии
Глава ВОЗ рассказал о последствиях пандемии
 
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус сообщил, что ситуация с коронавируса в мире ухудшается и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль. Об этом он заявил при информационной панели стран-членов организации, пишет The Guardian.
 
 
"В большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев COVID-19. Более 544 тысяч жизней потеряно. Пандемия по-прежнему ускоряется", - сказал Гебреесус.
 
Также, по его словам, за последние шесть недель общее количество случаев удвоилось.
 
Гебреесус подчеркнул, что коронавирус "эксплуатирует" неравенство в системах здравоохранения и расколы общества.
 
Глава ВОЗ отметил, что коронавирусная инфекция разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, а страны, которые приняли успешные меры, не имеют в своем распоряжении большие средства.
 
По данным Worldometer, на вечер 9 июля в мире зарегистрировано 12257497 случаев заболевания COVID-19, из них 554099 летальные, выздоровели 7127259 человек.
 
Напомним, ВОЗ создает независимую группу экспертов, которая изучит ее действия, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавируса.
 
 

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Теги: ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
jeksoncool    09.07.2020, 21:08
Оценка:  -2
jeksoncool
Ну вот и "пасочки"! "Золотой миллиард"! Отето мы во времечко интересное живем!
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