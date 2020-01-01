Президент Польши переизбрался на второй срок

Анджея Дуду поддержал 51,21% избирателей, которые в минувшее воскресенье пришли на участки.

Дуда переизбрался на второй срок. EPA/UPG

Действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия “Право и справедливость“, по предварительным данным побеждает на президентских выборах, сообщает BBC. Дуда переизбирается на второй пятилетний президентский срок.

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Избирательная комиссия по итогам подсчета 99,69% протоколов заявила, что Дуда получил 51,21% голосов избирателей, которые в минувшее воскресенье пришли на участки.

Его оппонент, кандидат от оппозиции мэр Варшавы Рафал Тшасковский, немного отстал. У него 48,79% голосов избирателей.

Не обработанными остаются протоколы только всего с нескольких избирательных округов, и они не смогут уже никак повлиять на окончательные результаты выборов.

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Нужно отметить, что поляки были очень активными на выборах. Явка достигла 68,12%. Это самый высокий показатель за всю историю посткоммунистической Польши.

Выборы президента Польши ознаменовались тем, что впервые поляки могли проголосовать по почте. Такой закон подписал ранее Президент Польши Анджей Дуда из-за пандемии коронавируса.