Впервые в истории произошел общемировой перерыв в учебе

Школьники и студенты по всему миру стали реже посещать учебные заведения - на пике карантинных мер 90% учащихся перестали ходить на учебу.

Произошел первый в истории общемировой перерыв в учебе школьников и студентов

В связи с пандемией впервые в истории человечества произошел сбой в образовательном процессе по всему миру. Об этом заявляет международная организация Save the Children, передает ВВС News в понедельник, 13 июля.

Данные ЮНЕСКО свидетельствуют, что на пике количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения из-за карантинных мер, достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех учащихся. Из-за сокращения финансирования образования и роста бедности, спровоцированного пандемией, около 10 млн детей могут больше никогда не вернуться в школы, говорится в докладе. Экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также скажется на посещаемости учебных заведений.

При этом хуже всего ситуация с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре.

Save the Children подсчитали, что ряду небогатых стран может грозить нехватка $77 млрд на образование. В связи с этим организация призвала страны-доноры и другие структуры помочь таким странам деньгами на организацию дистанционного обучения, а также ввести мораторий на выплату долгов для стран с низким уровнем доходов, чтобы они смогли перенаправить до $14 млрд на образовательные программы.

Напомним, что из-за пандемии упало число мигрантов и беженцев. Эксперты прогнозируют небольшой прирост количества мигрантов в 2020 году в связи с карантинными ограничениями по всему миру.

Также сообщалось, что ряд стран переживает второй пик COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, чем отличается новый пик коронавируса от второй волны.

Угроза человечеству. Причины появления SARS-CoV-2

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet