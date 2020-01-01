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Гонконг вводит жесткие ограничения из-за COVID

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Во всех видах общественного транспорта и в такси обяжут носить маски. Ресторанам придется ограничить работу.
Ограничения связаны с распространением коронавируса
Ограничения связаны с распространением коронавируса
Getty Images
 
В Гонконге в понедельник, 13 июля, ввели ряд ограничительных мер из-за ускорения распространения коронавируса в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС.
 
 
В частности, населению вновь запретили собираться в группы больше четырех человек вместо нынешних пятидесяти.
 
"Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация стала более критической, нам придется вновь ужесточить меры по социальному дистанцированию", - сказала глава администрации Гонконга Кэрри Лам.
 
Еще принято решение сократить работу ресторанов, которые "после шести часов вечера теперь смогут работать только навынос".
 
Вводится также режим ношения масок во всех видах общественного транспорта и в такси. На неделю будут закрыты развлекательные заведения, такие как ночные клубы, игровые центры, кинотеатры, спортзалы.
 
За последние сутки в Гонконге было выявлено 52 случая заражения коронавирусом, включая 11 завозного характера. 
 
Как сообщалось, школы Гонконга прекратили работу с понедельника, 13 июля, из-за новой вспышки коронавируса. 

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Теги: карантин, Гонконг, ограничение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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