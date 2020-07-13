Евростат сделал прогноз о "старении" ЕС

На каждого человека старше 65 лет до 2100 года будет приходиться менее двух человек трудоспособного возраста, считают в статистическом ведомстве.

В странах Евросоюза до 2100 года доля пожилых людей в отношении трудоспособного населения может удвоиться. Соответствующие демографические прогнозы озвучил Eurostat во вторник, 14 июля.

"До 2100 году доля людей старше 65 лет по сравнению с населением в возрасте от 15 до 64 лет, может достичь 57%, что почти вдвое больше, чем в 2019 году - 31%. На 2009 год она составляла 26%. Это означает, что на каждого человека пожилого возраста, старше 65 лет будет приходиться менее двух человек трудоспособного возраста", - сказано в сообщении.

Согласно базовому сценарию, процесс старения населения в странах ЕС продолжится. Наибольшая доля пожилых людей может быть в Польше - 63%, а также в Италии, на Мальте и в Финляндии (62%), Хорватии (61%). Наименьшей она будет на Кипре - 52%, Швеции и Чехии - 53%, а также Германии, Дании и Бельгии (54%).

Тем не менее авторы исследования подчеркивают, что, учитывая объективную неопределенность будущей динамики численности населения, такие прогнозы лучше интерпретировать "лишь как один из вариантов развития демографической картины" в ЕС.

Напомним, что численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек. Население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка, сообщил фонд "Население Земли".

При этом в Украине сократилось население. По состоянию на начало мая в Украине проживали менее 42 миллионов украинцев - за четыре месяца 2020 года население сократилось почти на 100 тысяч человек.

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