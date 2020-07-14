В Париже впервые с 1980 года не состоялся большой военный парад из-за карантинных ограничений.

Франция сократила программу празднования Дня взятия Бастилии в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В Париже впервые с 1980 года не состоялся традиционный военный парад на Елисейских полях. Вместо этого празднования прошли на площади Конкорд.

На площадь не допустили зрителей. Воздушная часть парада состоялась, над Парижем пролетели самолеты, распыляющие цвета французского флага.

Область Эйфелевой башни будет закрыта, чтобы не допустить массовых скоплений людей.

День взятия Бастилии - национальный французский праздник. В этот день взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилия, служившую символом монархиии.

Cмотрите фотогалерею: Франция сократила празднования Дня взятия Бастилии

Ранее сообщалось, что во Франции гражданам разрешили собираться на массовые мероприятия без получения предварительного разрешения от власти, но не более чем пять тысяч человек одновременно.

Также сообщалось, что в Париже после почти четырех месяцев карантина возобновил работу Лувр, один из крупнейших художественных музеев в мире.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet