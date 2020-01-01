Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель заинтриговала немецкие СМИ поездкой в Баварию

Комментариев: 0
Предполагается, что канцлер Германии определяется с преемником от правящей партии в должности главы федрального правительства.
 
Поездка канцлера Германии Ангелы Меркель на заседание правительства Баварии во дворец Херренкимзе может быть связана с кадровыми вопросами. Об этом во вторник, 14 июля, говорится в публикациях немецких СМИ.
 
 
Ни отмечают, что Меркель в Херренкимзе, известный как "баварский Версаль", пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зёдер.
 
Издание Bild озаглавило репортаж об этом событии: "Визит Меркель к кронпринцу Зёдеру во дворец Кимзе: вопрос о кандидатуре канцлера решится уже во вторник?".
 
В газете Sueddeutsche Zeitung заметка называется "Зёдер прощупывает почву". В ней отмечается, что для мероприятия во вторник можно было бы выбрать любое другое место - земельную канцелярию в Мюнхене, замок Нойшванштайн или Нюрнберг, родной город Зёдера.
 
"Но в этот вторник Зёдер приглашает Меркель в Херренкимзе, что однозначно дает возможность двойного толкования… В Херренкимзе будет продемонстрировано желание быть охарактеризованным не только как баварец, но и как гражданин республики", - говорится в публикации.
 
Меркель пока не определилась с кандидатом на должность федерального канцлера от партии Христианский Союз, официально есть три претендента, баварцев среди них нет. 
 
Как сообщалось, Меркель в интервью СМИ подтвердила появившуюся ранее неофициальную информацию о том, что она не собирается снова выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, Меркель, Бавария, канцлер Германии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь