Меркель заинтриговала немецкие СМИ поездкой в Баварию

Предполагается, что канцлер Германии определяется с преемником от правящей партии в должности главы федрального правительства.

Поездка канцлера Германии Ангелы Меркель на заседание правительства Баварии во дворец Херренкимзе может быть связана с кадровыми вопросами. Об этом во вторник, 14 июля, говорится в публикациях немецких СМИ.

Ни отмечают, что Меркель в Херренкимзе, известный как "баварский Версаль", пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зёдер.

Издание Bild озаглавило репортаж об этом событии: "Визит Меркель к кронпринцу Зёдеру во дворец Кимзе: вопрос о кандидатуре канцлера решится уже во вторник?".

В газете Sueddeutsche Zeitung заметка называется "Зёдер прощупывает почву". В ней отмечается, что для мероприятия во вторник можно было бы выбрать любое другое место - земельную канцелярию в Мюнхене, замок Нойшванштайн или Нюрнберг, родной город Зёдера.

"Но в этот вторник Зёдер приглашает Меркель в Херренкимзе, что однозначно дает возможность двойного толкования… В Херренкимзе будет продемонстрировано желание быть охарактеризованным не только как баварец, но и как гражданин республики", - говорится в публикации.

Меркель пока не определилась с кандидатом на должность федерального канцлера от партии Христианский Союз, официально есть три претендента, баварцев среди них нет.

Как сообщалось, Меркель в интервью СМИ подтвердила появившуюся ранее неофициальную информацию о том, что она не собирается снова выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

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