Во Франции возобновил работу Диснейленд

После четырех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса открылся парижский развлекательный парк.

В Париже Диснейленд возобновил работу после карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Об этом в среду, 15 июля, сообщил пресс-центр развлекательного парка.

Отмечается, что посещение территории Диснейленда возможно при соблюдении мер безопасности - обязательно наличие медицинской маски, социальная дистанция в один метр и регулярное использование антисептических средств.

При этом работники парка чаще будут проводить обработку всех поверхностей дезинфицирующими средствами.

"Постепенное открытие тематических зон будет сопровождаться усилением мер санитарной безопасности для всех посетителей и наших сотрудников", - заявила администрация.

Санитарные нормы будут обязательны для посетителей ресторанов и отелей Диснейленда.

"В связи с тем, что вирус продолжает циркулировать, пропускная способность гостиниц ограничена, в лифтах могут находиться только члены одной семьи", - указано в сообщении.

Также в пресс-центре Диснейленда информировали, что будут регулироваться потоки туристов как на территорию парка, так и в тематические зоны.

Напомним, по последним данным, во Франции зафиксировали 173 304 случая заражения COVID-19, умерли 30 120 пациентов, выздоровели - 78 820.

Ранее сообщалось, что в Париже после почти четырех месяцев карантина возобновил работу Лувр.

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