Twitter заблокировал аккаунты со сменой пароля за последний месяц

В компании работают над тем, чтобы помочь людям восстановить доступ к своим учетным записям как можно скорее, однако предупредили, что на это потребуется время.

Компания Twitter заблокировала все аккаунты, которые пытались поменять пароль за последние 30 дней. Восстановить доступ к ним компания обещает когда убедится, что "сможет сделать это безопасно". Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает Twitter в блоге поддержки.

Таким образом там отреагировали на взлом страниц пользователей-знаменитостей.

"У нас нет данных о том, что хакеры получили доступ к паролям. В настоящее время мы считаем, что в смене пароля нет необходимости", - говорится в сообщении техподдержки Twitter.

При этом в компании отметили, что "из соображений безопасности решили заблокировать аккаунты, пароль в которых меняли последний месяц".

"Если ваш аккаунт заблокирован, это не значит, что вы находитесь под подозрением. Пока мы считаем, что лишь некоторые из этих страниц имеют отношение к случившемуся. Мы ведем расследование и сообщим о его результатах", - говорится в сообщении компании.

Напомним, в Twitter взломали аккаунты известных людей . Среди них были Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама, Джо Байден. На их страницах злоумышленники разместили сообщения, в которых предлагалось перевести биткоины. Пользователям обещали возврат 200% переведенной суммы. В итоге на электронные кошельки хакеров пришло около 300 переводов на сумму более 110 тысяч долларов.