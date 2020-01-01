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Twitter заблокировал аккаунты со сменой пароля за последний месяц

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В компании работают над тем, чтобы помочь людям восстановить доступ к своим учетным записям как можно скорее, однако предупредили, что на это потребуется время.
Twitter заблокировал все сменившие пароли аккаунты после взлома
Twitter заблокировал все сменившие пароли аккаунты после взлома

Компания Twitter заблокировала все аккаунты, которые пытались поменять пароль за последние 30 дней. Восстановить доступ к ним компания обещает когда убедится, что "сможет сделать это безопасно". Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает Twitter в блоге поддержки.

Таким образом там отреагировали на взлом страниц пользователей-знаменитостей.
 
"У нас нет данных о том, что хакеры получили доступ к паролям. В настоящее время мы считаем, что в смене пароля нет необходимости", - говорится в сообщении техподдержки Twitter.
 
При этом в компании отметили, что "из соображений безопасности решили заблокировать аккаунты, пароль в которых меняли последний месяц".
 
"Если ваш аккаунт заблокирован, это не значит, что вы находитесь под подозрением. Пока мы считаем, что лишь некоторые из этих страниц имеют отношение к случившемуся. Мы ведем расследование и сообщим о его результатах", - говорится в сообщении компании.
 
Напомним, в Twitter взломали аккаунты известных людей. Среди них были Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама, Джо Байден. На их страницах злоумышленники разместили сообщения, в которых предлагалось перевести биткоины. Пользователям обещали возврат 200% переведенной суммы. В итоге на электронные кошельки хакеров пришло около 300 переводов на сумму более 110 тысяч долларов.
 
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Теги: хакеры, twitter, Взлом, взлом аккаунтов
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Источник: korrespondent.net

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