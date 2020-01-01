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В Нидерландах почтили память жертв сбитого на Донбассе рейса MH17

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Недалеко от аэропорта Схипхол на мемориальном комплексе жертв трагедии рейса MH17 состоялась церемония памяти.

В Нидерландах прошла церемония памяти жертв катастрофы рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает NOS.

Из-за мер карантинных ограничений церемонию смогло посетить меньше людей, чем в прошлые годы.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к родственникам жертв. Он сказал, что катастрофа ощущается так, будто произошла вчера, и указал на важность церемонии памяти.

Позже зачитали имена жертв катастрофы и последовала минута молчания.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Также сообщалось, что в Евросоюзе призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

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Теги: видео, Нидерланды, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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