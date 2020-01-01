Во Франции будут штрафовать за отсутствие маски

Теперь в стране введен обязательный масочный режим, а за его нарушение предусмотрен штраф в размере 135 евро.

Во Франции ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщает BFM TV в понедельник, 20 июля.

Теперь маски обязательны во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, торговых центрах, администрациях, банках и на крытых рынках. При этом за нарушение предусмотрен штраф в 135 евро.

Прежде маски были обязательны только в общественном транспорте, а на магазины распространялась только рекомендация.

Решение об ужесточении масочного режима было принято на фоне небольшого роста числа зараженных коронавирусом. Франция остается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран: жертвами инфекции стали более 30 тысяч человек.

Напомним, что ранее число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч человек. Наибольшее число смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано в США, Бразилии и Великобритании.

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