В США рассчитали стоимость вакцины от COVID-19

В рамках договора Вашингтона о поставках 100 млн доз вакцины против коронавируса власти страны вывели стоимость одной дозы.

Вакцину против коронавируса в США обещают по 39 долларов

Правительство США установило цену одной прививки от коронавируса на уровне 19,5 доллара, однако получить необходимо две дозы. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило агентство Reuters.

Стоимость препарата определили из контракта Штатов с германской компанией BioNTtech и американской Pfizer о поставках 100 млн доз вакцины BNT162 от коронавируса на $1,95 млрд. Это первая сделка США о поставке вакцины, в которой указана цена за единицу продукции, указано в сообщении.

"Средняя цена вакцины против гриппа составляет около 40 долларов. <...> Это (цена на вакцину от COVID-19) хорошо в сравнении. Это хорошо в пределах разумного", - заявил учредитель некоммерческой организации Центр медицины в общественных интересах Питер Питтс.

Отмечается, что плату за препарат будут взымать только в том случае, если вакцина окажется эффективной и безопасной.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп сообщил, что власти рассматривают возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной.

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