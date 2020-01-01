ВОЗ назвала "горячие точки" COVID-19
В ВОЗ настоятельно рекомендуют не посещать ночные клубы и дискотеки, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в четверг, 23 июля.
"Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками”, - отметила Ван Керкхов.
Она добавила, однако, что не следует закрывать все ночные заведения, а необходимо выявлять наибольшие очаги заболевания в конкретных местах и либо ограничивать их посещения, либо закрывать на время.
Также Ван Керкхов указала на ответственность самих посетителей в вопросе безопасности мест большого скопления людей.
"Нам нужно, возможно, пойти на некоторые жертвы и ограничить себя ради людей, которые работают на переднем плане и подвергают себя риску", - резюмировала чиновник.
Напомним, за выходные 11 и 12 июля в Киеве 28 ночных клубов и дискотек нарушили условия карантина.
В Токио владельцам клубов будут платить, чтобы те не работали
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