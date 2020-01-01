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ВОЗ назвала "горячие точки" COVID-19

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Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, каких мест следует избегать, чтобы не заразиться коронавирусом нового типа.
Ночные клубы во время пандемии лучше не посещать
Ночные клубы во время пандемии лучше не посещать
my-kiev.com

В ВОЗ настоятельно рекомендуют не посещать ночные клубы и дискотеки, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в четверг, 23 июля.

"Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками”, - отметила Ван Керкхов.

Она добавила, однако, что не следует закрывать все ночные заведения, а необходимо выявлять наибольшие очаги заболевания в конкретных местах и либо ограничивать их посещения, либо закрывать на время.

Также Ван Керкхов указала на ответственность самих посетителей в вопросе безопасности мест большого скопления людей.

"Нам нужно, возможно, пойти на некоторые жертвы и ограничить себя ради людей, которые работают на переднем плане  и подвергают себя риску", - резюмировала чиновник.

Напомним, за выходные 11 и 12 июля в Киеве 28 ночных клубов и дискотек нарушили условия карантина.

В Токио владельцам клубов будут платить, чтобы те не работали

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Теги: ВОЗ, карантин, ночные клубы, дискотека, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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