ВОЗ назвала "горячие точки" COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, каких мест следует избегать, чтобы не заразиться коронавирусом нового типа.

Ночные клубы во время пандемии лучше не посещать my-kiev.com

В ВОЗ настоятельно рекомендуют не посещать ночные клубы и дискотеки, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в четверг, 23 июля.

"Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками”, - отметила Ван Керкхов.

Она добавила, однако, что не следует закрывать все ночные заведения, а необходимо выявлять наибольшие очаги заболевания в конкретных местах и либо ограничивать их посещения, либо закрывать на время.

Также Ван Керкхов указала на ответственность самих посетителей в вопросе безопасности мест большого скопления людей.

"Нам нужно, возможно, пойти на некоторые жертвы и ограничить себя ради людей, которые работают на переднем плане и подвергают себя риску", - резюмировала чиновник.

Напомним, за выходные 11 и 12 июля в Киеве 28 ночных клубов и дискотек нарушили условия карантина.

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