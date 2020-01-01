Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Берлине автомобиль протаранил группу пешеходов

Комментариев: 0
Полиция утверждает, что ничто не указывает на попытку теракта, однако автомобиль осмотрели с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.
Авария в Берлине
Авария в Берлине
morgenpost.de

Утром в воскресенье, 26 июля, в Берлине легковой автомобиль по неизвестным причинам выехал на тротуар и протаранил группу людей, сообщает Berliner Morgenpost.

"Водитель пытался повернуть - вероятно, на высокой скорости, он не справился с управлением и вылетел на тротуар", - рассказали в полиции.
 
24-летнего водителя задержали, его подозревают в покушении на убийство. У автомобиля, на котором он передвигался, эстонская регистрация.
 
По данным берлинских спасателей, в результате инцидента пострадали семь человек, состояние троих из них – тяжелое.
 
На месте происшествия работали 60 спасателей и два вертолета.
 
Полиция утверждает, что ничто не указывает на попытку теракта, однако автомобиль осмотрели с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.
 
Напомним, что на греческом острове Лесбос легковое авто въехало в группу демонстрантов, в результате чего были ранены шесть человек.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Германия, Пешеходы, Берлин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь