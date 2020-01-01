В Испании разбился вертолет, двое погибших

На место ЧП прибыли пожарные, медики и полиция. Причины случившейся трагедии пока не уточняются.

В Испании в автономном сообществе Андалусия в понедельник, 27 июля, произошло крушение вертолета. Об этом сообщило агентство EFE.

В результате случившегося погибли два человека, находившиеся на борту. Вертолет упал на поле в районе муниципалитета Педрера примерно в 08:00 по местному времени.

К месту инцидента прибыли пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося пока не уточняются.

Ранее 6 июля в автономном сообществе Каталония в Испании также разбился вертолет и тогда также было две жертвы.

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