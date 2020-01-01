Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Автобус с военными перевернулся в Турции: есть жертвы

Комментариев: 0
Обстоятельства аварии пока выясняются, но известно, что на месте погиб водитель автобуса, а также минимум пять солдат.
В Турции перевернулся автобус с военными
В Турции перевернулся автобус с военными
hurriyetdailynews.com

В провинции Мерсин на юге Турции по меньшей мере пять солдат погибли, когда автобус с ними перевернулся. Об этом сообщает Hurriyet Daily News в понедельник, 27 июля.

В администрации провинции заявили, что кроме военных, на месте погиб и водитель автобуса. Также еще десять человек получили ранения и были доставлены в местную больницу в районе Мут.

Теперь на месте происшествия работают чрезвычайные службы и выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что ранее во Франции пятеро детей из одной семьи погибли в ДТП. Дети в возрасте от трех до четырнадцати лет возвращались с родителями домой с летнего отдыха.

Также сообщалось, что в Конго 16 человек погибли в ДТП с грузовиком. Грузовик марки Howo с мукой и пассажирами перевернулся на спуске с горы Камаленге в провинции Танганьика.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Турция, военные, автобус, военнослужащие, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь