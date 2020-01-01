В Баварии предприятия будут штрафовать на €25 тысяч за нарушение карантина

Из-за вспышки COVID-19 в регионе подняли штрафы, а также усилили проверки гигиенических норм.

В Баварии из-за вспышки коронавируса подняли штрафы для предприятий до 25 000 евро

В Германии федеральная земля Бавария усиливает контроль за гигиеническими нормами на предприятиях, а также будет штрафовать нарушителей до 25 тысяч евро. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает Bild в понедельник, 27 июля.

Все компании будут проверяться на соблюдение гигиенических норм с еще более короткими интервалами. Такие проверки могут проводиться без предварительного уведомления как днем, так и ночью.

При этом штрафы за нарушения будут увеличены вдвое до 25 000 евро. Кроме того, все сезонные работники пройдут тестирование.

"Коронавирус еще не закончился. Коронавирус медленно возвращается. Поэтому важно, чтобы несколько случаев постепенно не стали второй волной инфекций. Осторожность должна оставаться первоочередным приоритетом", - добавил Зедер.

Также Бавария создаст центры для проведения тестов на коронавирус на пограничных переходах и железнодорожных станциях. Для возвращающихся из отпуска центры будут созданы на трех крупных пограничных переходах и на главных железнодорожных станциях Мюнхена и Нюрнберга. Тесты будут добровольными.

Напомним, что в Германии вспышка COVID-19. Среди инфицированных в немецкой Баварии - сезонные работники, в том числе украинские заробитчане, которые помогают со сбором урожая.

Также сообщалось, что в Германии введут тестирование на коронавирус в аэропортах. Тест приезжим из стран с активной эпидемией COVID-19 будут делать бесплатно, но еще неизвестно, когда тестирование запустят, так как нужно обустроить необходимую инфраструктуру.

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