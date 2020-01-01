Китай испытал крупнейший в мире самолет-амфибию

Крупнейший в мире гидросамолет совершил первый тестовый полет над водами Желтого моря в Китае.

В Китае провели испытания крупнейшего в мире гидросамолета AG600 над морем. Видео опубликовал канал New China TV в YouTube.

Испытания самолета-амфибии прошли в городе Циндао на берегу Желтого моря. В полете самолет находился более получаса. Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью.

Также сообщалось, что в США провели новые испытания Boeing 777X. Длина самой крупной разновидности Boeing будет составлять почти 77 метров.

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