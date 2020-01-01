В Словакии дипломную премьера признали несоответствующей требованиям

Обвинения словацкого премьре-министра в плагиате подтвердились. Работа не соответствуюет критериям дипломной работы сейчас и не отвечала им ранее.

В Словакии дипломную работу премьер-министра Игоря Матовича признали не соответствующей критериям. К соответствующему заключению пришла администрация университета Коменского в Братиславе, в котором учился политик, в чей адрес звучат обвинения в плагиате. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает местное издание Pravda.

Руководство университета, а также факультета менеджмента и академического совета, провело собрание для анализа дипломной работы премьера.

На встрече присутствующие согласились, что работа Матовича не соответствует критериям дипломной работы сейчас и не отвечала им и в 1998 году, когда нынешний премьер ее защищал.

"Присутствующие согласились с тем, что работу не надо было защищать", - сообщили в отделе внешних связей ректората университета.

Как известно, в Словакии Матовича обвиняют в том, что он в своей дипломной работе 1998 года скопировал отрывки из двух книг, дополнил несколько страниц текста и представил результат как свою работу, не цитируя должным образом использованные источники.

Парламент Словакии рассматривал вотум недоверия из-за плагиат-скандала, но не поддержал отставку премьера.

Игорь Матович возглавил правительство Словакии в марте 2020 года. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 министры принесли присягу в масках и перчатках.

Как сообщалось, в Украине Кабмин расследует возможный плагиат министра образования Сергея Шкарлета. Расследование инициировал сам глава Минобразования и науки.

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