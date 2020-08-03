Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Комментариев: 1
Спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 к югу от города Пенсакола/.
 
Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенье, 2 августа, успешно совершил посадку в Мексиканском заливе после полета к международной космической станции МКС. Об этом сообщило Национальное космическое агентство США NASA.
 
 
Спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 к югу от города Пенсакола (штат Флорида)
 
Автономный полет капсулы продолжался 19 часов после за отсоединения от МКС. В район посадки прибыло поисково-спасательное судно GO Navigator, которое подняло капсулу из воды на свой борт. В настоящее время ведется подготовка к извлечению экипажа из Crew Dragon.
 
 
Напомним, 30 мая компания SpaceX Илона Маска впервые запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Его вывела на орбиту ракета носитель Falcon 9. Уже 31 мая американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Херли попали на борт МКС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: космос, NASA, космонавты, космический корабль, освоение космоса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
foster12    03.08.2020, 00:22
Оценка:  +2
foster12
Караул... куда смотрит скрепная?
Это же диверсия...
Рогозин готовь рогатку и срочно запускай супер-лапоть...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь