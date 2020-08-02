В Афганистане прогремел взрыв, трое погибших - СМИ
В афганском городе Джелалабад возле тюрьмы прогремел мощный взрыв, вследствие чего погибли три человека, еще около 20 - ранены. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил телеканал Tolo News.
"Тюрьма в Джелалабаде подверглась атаке, трое убитых, 20 раненых. Талибан отрицает причастность к нападению", - указано в сообщении телеканала в Twitter.
#Jalalabad Prison Under Attack, '3 Killed, 20 Injured'https://t.co/wjDOhBcs2F— TOLOnews (@TOLOnews) August 2, 2020
The Taliban denies involvement in the attack. pic.twitter.com/amCQLLHLOb
Отмечается, что смертник подорвал машину, полную взрывчатых веществ. После взрыва, по данным из соцсетей, были слышны звуки выстрелов предположительно в районе тюрьмы и апелляционного суда.
Министерство юстиции Афганистана подтвердило факт взрыва, однако информации о погибших и раненных не предоставило.
Cмотрите фотогалерею: В Афганистане прогремел взрыв, трое погибших - СМИ
#VIDEO | Un muerto y 18 heridos deja la explosi'on de varias bombas frente a una prisi'on de #Jalalabad, Afganist'an.#Noticias #45Segundos#Internacional pic.twitter.com/Zo6m81fFli— 45 Segundos Colombia (@45SegundosCom) August 2, 2020
Напомним, по меньшей мере 13 силовиков погибли и еще 10 пострадали в Афганистане после нападения боевиков Талибана.
Как сообщалось, 28 июля руководство Талибана приняло решение о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-адха.
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