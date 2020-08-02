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В Афганистане прогремел взрыв, трое погибших - СМИ

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Власти страны подтвердили факт взрыва, однако данных о погибших и раненных не предоставили.
Взрыв произошел возле тюрьмы в городе Джелалабад
Взрыв произошел возле тюрьмы в городе Джелалабад
twitter.com/TOLOnews

В афганском городе Джелалабад возле тюрьмы прогремел мощный взрыв, вследствие чего погибли три человека, еще около 20 - ранены. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил телеканал Tolo News.

"Тюрьма в Джелалабаде подверглась атаке, трое убитых, 20 раненых. Талибан отрицает причастность к нападению", - указано в сообщении телеканала в Twitter.

Отмечается, что смертник подорвал машину, полную взрывчатых веществ. После взрыва, по данным из соцсетей, были слышны звуки выстрелов предположительно в районе тюрьмы и апелляционного суда.

Министерство юстиции Афганистана подтвердило факт взрыва, однако информации о погибших и раненных не предоставило.

Напомним, по меньшей мере 13 силовиков погибли и еще 10 пострадали в Афганистане после нападения боевиков Талибана.

Как сообщалось, 28 июля руководство Талибана приняло решение о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-адха.

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Теги: Афганистан, видео, фото, взрыв, жертвы, смертник
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Источник: korrespondent.net

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