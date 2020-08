В Афганистане прогремел взрыв, трое погибших - СМИ

В афганском городе Джелалабад возле тюрьмы прогремел мощный взрыв, вследствие чего погибли три человека, еще около 20 - ранены. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил телеканал Tolo News.

"Тюрьма в Джелалабаде подверглась атаке, трое убитых, 20 раненых. Талибан отрицает причастность к нападению", - указано в сообщении телеканала в Twitter.

#Jalalabad Prison Under Attack, '3 Killed, 20 Injured'https://t.co/wjDOhBcs2F

The Taliban denies involvement in the attack. pic.twitter.com/amCQLLHLOb