В Португалии за сутки ни одной смерти от COVID-19

Первую смерть от коронавируса в стране зафиксировали 16 марта, и с тех пор каждый день в Португалии фиксировали смерти от инфекции.

В Португалии впервые с начала пандемии ни одной смерти от коронавируса

За минувшие сутки в Португалии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания RTP в понедельник, 3 августа.

Первую смерть от коронавируса в Португалии зафиксировали 16 марта - с тех пор ни один из дней не проходил без жертв болезни.

Госсекретарь по вопросам здравоохранения Антонио Ласерда Салеш назвал суточное отсутствие смертей "позитивным и обнадеживающим знаком".

При этом за последние сутки в стране было выявлено 106 новых случаев заражения инфекцией, с начала пандемии заразились 51 569 человек. Жертвами COVID-19 там стали 1738 человек. Выздоровели уже более 37 тыс. пациентов, или 72% заразившихся.

Напомним, что ранее ВОЗ продлила чрезвычайный режим из-за COVID-19. Нынешняя пандемия "представляет собой кризис, который случается раз в столетие", объявил глава ВОЗ.

В мире зафиксировано более 18 млн заражения COVID-19

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