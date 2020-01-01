В Португалии за сутки ни одной смерти от COVID-19
За минувшие сутки в Португалии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания RTP в понедельник, 3 августа.
Первую смерть от коронавируса в Португалии зафиксировали 16 марта - с тех пор ни один из дней не проходил без жертв болезни.
Госсекретарь по вопросам здравоохранения Антонио Ласерда Салеш назвал суточное отсутствие смертей "позитивным и обнадеживающим знаком".
При этом за последние сутки в стране было выявлено 106 новых случаев заражения инфекцией, с начала пандемии заразились 51 569 человек. Жертвами COVID-19 там стали 1738 человек. Выздоровели уже более 37 тыс. пациентов, или 72% заразившихся.
Напомним, что ранее ВОЗ продлила чрезвычайный режим из-за COVID-19. Нынешняя пандемия "представляет собой кризис, который случается раз в столетие", объявил глава ВОЗ.
В мире зафиксировано более 18 млн заражения COVID-19
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